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ツモリチサト バッグ
商品番号 Y76196309447
商品名

ツモリチサト バッグ
ブランド名 ツモリチサトキャリー
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます！購入をご検討の場合、下記についてご一読いただきますようお願いいたします。【サイズ】・タテ20・ヨコ41・マチ7・持ち手32素人採寸のため、多少の誤差がある場合がございます。【状態】未使用※附属の袋あり【注意事項】素人保管につき、多少のシワ等がある場合がございます。【その他】ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントいただけると幸いです(ˆˆ)また、写真の追加に関しては出来る限り対応させていただきますが、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。#tumoritisatocarry#ツモリチサト#レディースバッグ
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