FENDI♡べっ甲カーフスキン長財布

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こちらFENDIの長財布です。阪急で購入。定価は13万円ほどしました。べっ甲がおしゃれな人気のお財布でしたが現在は廃盤となっています。3年〜ほど使用し、その後暫く棚に保管しておりましたが、宅内整理の為、出品いたします。中古品ですので傷、スレ、多少の汚れあります。ご理解のある方よろしくお願いします。見ての通りデザインは本当に素敵で良くお店でもどちらのですか？や素敵なお財布ですね！と声を掛けて頂く事が多かったです。カード収納も豊富にできるため、クレジットカード、ショップカード、診察券など多くのカード類を納める事ができる財布で使い勝手がとても良いお財布でした。付属品 箱、保存袋、購入証明ご検討よろしくお願いします。素材···本革カラー···グレージュ財布形···長財布