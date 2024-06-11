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カイマン トートバッグ ブラウン
商品番号 B18787529422
商品名

カイマン トートバッグ ブラウン
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】未使用で極美品のコンディションです。上質なカイマンレザーを使用しています。側部・底・後部・ハンドルは牛革の型押を、使用しています。開口部が大きく開くので、とても使いやすいデザインです。【サイズ】高さ　　　２０㎝横　　　上２７㎝底３２㎝マチ幅１３㎝立ち上がり１６㎝重量　　　６４０ｇ【デザイン】内部ファスナーポケット×１・フリーポケット×２素材　カイマン・牛革色　　ニコチン【発送】通常1～2日以内で発送いたします。大型連休・外出の都合で、稀に３～4日程度かかる事がございます。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。寸法に関しては、多少の誤差ご了承ください。写真は、お使いのモニターにより、若干色が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。管理番号51829‐423
http://narcologia.ru/goods/symmetric542745.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle156266.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion706878.html
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