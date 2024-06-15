【新品 未使用】フルラ FURLA 長財布 BK

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購入したのですが全く使わずにいたので出品いたします。フルラFURLAWP00153T20O60FSPLENDIDA長財布BK●サイズ高さ9.5x幅19.5xマチ3.5cm●素材・牛革※その他、購入時の付属品あり 掲載写真は撮影やパソコンの環境により、実物と画像の色合い・質感が異なる場合があります。 表記サイズは採寸用サンプルの実寸値となりますので、お届け商品と表記寸法の間に多少の誤差が生じる場合がございます。