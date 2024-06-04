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新品！【emmi atelier エミアトリエ】ロングワンピ ノースリーブ
商品番号 V43830748852
商品名

新品！【emmi atelier エミアトリエ】ロングワンピ ノースリーブ
ブランド名 エミアトリエ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

emmiのストライプワンピースです。新品タグ付き、定価20,900円で購入しました。◎カラー/ホワイト1.5枚目のものです。◎素材/レーヨン83%、リネン17%サイズ/1肩幅:30.5cm身幅:40.5cm着丈:104.5cm丈:129.5cm【商品説明】さりげないアメリカンスリーブで、ほどよいセクシーさを演出するワンピース。背面には肌を覗かせるオープンデザインを施し、後ろ姿まで抜かりなく。合わせるアイテムを選ばない無地に加えて、爽やかなストライプ柄にも注目です。サラッと涼しくとても可愛いです！新品未使用、大切にしておりましたが、あくまで自宅保管ですのでご理解のある方にお願いいたします。袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏
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