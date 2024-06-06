ヒステリックグラマー　スマホ斜めがけポーチ　スマホバッグ　スマホケース

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商品詳細
３、４年くらい前？ヒステリックグラマーで購入しました。数回使用でキレイですが、新品購入時より皮が柔らかくなった気がします。金属部分にサビもないです。錆びにくい素材だと思います。バッグにチャックがないので、すぐにスマホを取り出せて便利でした。カラー...ピンク柄・デザイン...その他
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