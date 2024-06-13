レディース靴　24.5cm　EEEE　軽くて歩きやすい　疲れないインソール

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カラー...グレー季節感...春,秋足が大きいと靴探しが大変です軽くて歩きやすい靴です靴は作りによってサイズ感が変わりますご理解の上ご購入下さい箱はありませんので自宅にある靴の箱で発送いたします写真の追加希望があればコメントからお知らせ下さい#レディースファッション#レディース靴#歩きやすい靴#大きいサイズ#レディース大きいサイズ#4E #匿名発送#即日発送