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【BURBERY】バーバリーキャンバスミニトートバック
商品番号 K23577696141
商品名

【BURBERY】バーバリーキャンバスミニトートバック
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 38,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラッ/タンブラウンヨーロッパ旅行の際、息子の入学祝いでブランドショップで購入したのですが本人の嗜好が合わなかったようで使用予定がない為手放す事にしました。サイズ　縦約24cm✖️横約23cm✖️幅約6cmカラー　ブラック/タンブラウン付属品　タグ/ショルダーベルト/取り扱い説書　　　　(外箱はありません)/布袋＊写真の色合いは光の加減により実物と多少相違がある場合がありますので予めご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/assessor148103.html
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