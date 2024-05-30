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商品詳細
こちらのサイトで海外正規品ノベルティーとして購入しましたが出番がなさそうなのでお譲りします。●サイズ25cm×17cm×10cm素人採寸のため多少の誤差はご了承願います。●ショルダーの長さ 70-120cm(調節可能)●中にはファスナー付きのポケットあり。ノベルティーにご理解のある方よろしくお願いいたします。縫製のあまいところやキズ、印刷の荒さなどがあります。神経質な方はご遠慮願います。折り畳んで発送します。#ショルダーバッグ#ボディバッグ#キャンバス#mickey19のファッション用品
http://narcologia.ru/goods/forthcoming874592.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei163771.html
http://narcologia.ru/goods/rouge463910.html
CHANEL ショルダーバッグ ノベルティ ブラック
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