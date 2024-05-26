agnes b. アニエスベー ショルダーバッグ　ハンドバッグ

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商品詳細
agnesb.アニエスベーVOYAGEボヤージュショルダーバッグハンドバッグ2way肩掛け斜め掛けCROSSBODYクロスボディミニコンパクトスモールロゴシルバー金具チャーム付きスプリットレザー革レッド赤色サイズ縦幅 16.5㎝横幅 21㎝マチ 7㎝ハンドル高さ 8㎝ショルダー 105㎝(調節可能)数回使用し、自宅保存です。#アニエスベー#agnesb#ショルダーバッグ#バック#レディース#ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit450186.html
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