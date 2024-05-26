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agnes b. アニエスベー ショルダーバッグ　ハンドバッグ
商品番号 L20454119594
商品名

agnes b. アニエスベー ショルダーバッグ　ハンドバッグ
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

agnesb.アニエスベーVOYAGEボヤージュショルダーバッグハンドバッグ2way肩掛け斜め掛けCROSSBODYクロスボディミニコンパクトスモールロゴシルバー金具チャーム付きスプリットレザー革レッド赤色サイズ縦幅　16.5㎝横幅　21㎝マチ　7㎝ハンドル高さ　8㎝ショルダー　105㎝(調節可能)数回使用し、自宅保存です。#アニエスベー#agnesb#ショルダーバッグ#バック#レディース#ハンドバッグ
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