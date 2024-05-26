専用PHEENY/RAYON OMBRE CHECK 2TUCK SLACKS

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毛羽立ち等はございません。美品です。当サイトで購入させて頂きましたが、サイズが合わず、サイズの合う方に来ていただきたいと思い出品します。素人保管のため新品同様をお求めの方はご遠慮ください。【品番】PS20-PT06【素材】RAYON100%【生産国】日本【SIZE】1:ウェスト67/股上30/股下71/ワタリ30/裾幅26表記単位:cmMODEL：H162cm着用サイズ1洗い加工を施した肌ざわりの良いレーヨンの風合いと、PHEENYらしいラフさのある絶妙なシルエットが特徴です。雰囲気のある色味がコーディネートにこなれ感をプラスし、春夏に欠かせない一本となっています。カラー···ブラウン丈···フルレングス柄・デザイン···チェックカラー···ブラウン柄・デザイン···ボーダー季節感···春、秋