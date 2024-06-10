SEE CROSS BORDER メルカドバッグ かごバッグ〈新品未使用〉

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商品詳細
SEECROSSBORDER／シークロスボーダーつい最近購入したばかりですが、私には少し大きかった為、使って下さる方にお譲りします。洋服を選ばないお色味とデザイン、和装にも合うかと思います。水に濡れても安心の素材ですので、海やプールにも気軽にお待ち頂けます。最初の画像が現物で、届いて開封したのみです。2枚目以降の画像は、ストアの公式ホームページより引用させて頂きました。☆送料がかさみますので、お値引きはご容赦下さい。ご購入後のキャンセルや返品はお断りしております。ご不明な点は購入される前にご質問下さい。
http://narcologia.ru/goods/message780627.html
http://narcologia.ru/goods/Persia377888.html
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