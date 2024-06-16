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エルメス　スカーフ　ノルマンディ海岸の魅力　90×90 新品未使用
商品番号 I29658510011
商品名

エルメス　スカーフ　ノルマンディ海岸の魅力　90×90 新品未使用
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 10,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　未使用エルメス　スカーフノルマンディー海岸の魅力カレ90サイズシルク100%長期保管の為、お箱が綺麗では無いのでお付け致しません。スカーフは綺麗な状態です。トラブルを防ぐ為にも気になる事はご質問頂けたらと思います(^-^)画像追加などご希望がございましたらお声がけください。お値段も常識内で出品しております。一個人の検品です中古品に御理解のある方のみご購入下さい。完璧を求める方、お店のような対応を求める方、過度に神経質な方、中古品のジャッジに厳しい方、スムーズなお取り引きが出来ない方はご遠慮願います。
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