サファイアミンク、毛皮のストール、リアルファー、

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商品詳細
長く置いていた商品になります。身につける機会がなく、購入後、1回か2回の使用と思います。樟脳を季節ごとに入れ、大切に置いていたのですが、収納臭が多少します。そういう事が気にならない方にご購入いただければ、有り難いです。お品は良い品と思います。写っておりますケースにお入れして発送したいと予定しています。よろしくお願いいたします。素材···リアルファー
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