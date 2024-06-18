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【即日発送】イーポレーションコンプリート
商品番号 K51543836516
商品名

【即日発送】イーポレーションコンプリート
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 27,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価30万のエステサロンの施術でも使われる機械です。めんどくさくてしばらく使用してなかったのでお譲りします。動作確認済み。定価12000円のビタミン導入液100mm(開封済、残8割)をセットでお付けします。箱、説明書あります。1番後ろの保証書の部分に個人情報書いてましたので、そこだけきりとっております。切り取った部分の表面の画像だけこちらに残しておきます。数回しか使用してませんが、あくまで中古品ですので多少の使用感あります。ご了承お願い致します。※別サイトにも出してますので、購入時はコメントお願い致します！#エステ#美顔器#ダイエット#痩身#美容#脱毛#ニキビ#化粧品#アイシャドウ#アンチエイジング#シワ
http://narcologia.ru/goods/procurement22433.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox991739.html
http://narcologia.ru/goods/recycling285714.html
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