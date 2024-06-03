Panasonic 光エステ ES-WP98-N

中古品になりますので、ご理解いただける方のみご検討お願いいたします。◇商品内容◇Panasonic光エステES-WP98-N◇付属品◇・箱・各種アタッチメント3つ ボディ・Vゾーン用アタッチメント I・Oゾーン用アタッチメント（未使用） フェイス用アタッチメント（未使用）・電源コード・ポーチ・説明書類◇補足◇・家族が使用しておりましたが不要になったため出品します （10回程度の使用）・出品前に正常に動作することを確認済みです・除菌・消毒済みです・ボディ・Vゾーン用アタッチメントに少し汚れがあります（写真4）・本体に1か所、傷があります（写真6）



光エステ ES-WP98 商品概要 | ボディ・フットケア | Panasonic



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