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日立IHジャー圧力＆スチーム炊飯器❗️ふっくら御前ブラック‼️
商品番号 D66692135715
商品名

日立IHジャー圧力＆スチーム炊飯器❗️ふっくら御前ブラック‼️
ブランド名 日立
特別価格 税込 15,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました‼️炊飯量···3.5合～5.5合未満頂き物ですが、白の炊飯器が欲しいので出品しました。内釜６年保証付きです。一年丸々メーカー保証期間有ります。
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