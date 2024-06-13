ウォーターセパレータ オートドレン 1/4NPT 2個セット エアサス

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商品詳細
【商品概要】・ウォーターセパレータ・エアドライヤー・ウォータートラップ・ドレンキャッチ・エアフィルター・電動オートドレン【商品詳細】・管接続口径：1/4(13.157mm)・ネジの種類：NPT・最高使用圧力：1.6MPa(約230PSI)・オートドレン(要配線)【オートドレン】・非通電時：排出ポートが開いている・通電時 ：排出ポートが閉じている・配管：Pが吸気側・配線方法： ⇒コンプレッサーのプラス ⇒アース※極性はありません【商品パッケージ】・ウォーターセパレータ×2・チューブフィッティング(6mm)×2【個数別料金(送料込)】1個：7,000円2個：13,500円※出品数以上購入の場合、在庫確認お願いします。【発送方法】・宅急便コンパクト ⇒配送状況確認 ⇒匿名配送 ⇒あんしん配送サポート※船便となる場合があります。※船便の場合、7日以上掛かる場合があります。※配達遅延でのキャンセルは受け付けません。【その他、注意事項】・配送時の小傷等がある場合があります。・ネジ規格、ネジ径を確認して購入してください。・チューブサイズを確認して購入してください。
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