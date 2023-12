XJR400 ステムシール

※購入前に必ずコメントください。XJR400前期のステムシールになります。16個でエンジン一機分なんですが20個あります。1個8〜900円くらいします。必要な方どうぞ。



ヤマハ XJR400 スクランブラーカスタム その11 バルブステムシール交換 ...



ヤマハ XJR400 スクランブラーカスタム その11 バルブステムシール交換 ...



4hm1 バルブステムシール交換 - OUT OF MY SKULL



XJR400R バルブステムシール 1HX-12119-00 ヤマハ 純正 新品 バイク 部品 XJR400 FZR250 FZR400RR FZR400RR-SP XJR400RII YZF-R7 22382318



ヤマハ XJR400 スクランブラーカスタム その11 バルブステムシール交換 ...



ヤマハ XJR400 スクランブラーカスタム その11 バルブステムシール交換 ...



XJR400R バルブステムシール 1HX-12119-00 ヤマハ 純正 新品 バイク 部品 XJR400 FZR250 FZR400RR FZR400RR-SP XJR400RII YZF-R7 22382318



XJR400R バルブステムシール 1HX-12119-00 ヤマハ 純正 新品 バイク 部品 XJR400 FZR250 FZR400RR FZR400RR-SP XJR400RII YZF-R7 22382318



XR400Rエンジンオーバーホール その4バルブ編 - 自由気ままなブログ



Amazon | XJR400R バルブステムシール 1HX-12119-00 ヤマハ 純正 新品 ...



Amazon | XJR400R バルブステムシール 1HX-12119-00 ヤマハ 純正 新品 ...



XJR400R エンジンオーバーホール 神奈川 | バイクエンジン ...



4hm1 バルブステムシール交換 - OUT OF MY SKULL



Amazon.co.jp: 16 個バイクエンジンバルブステムオイルシール XJR400 ...



ヤマハ XJR400 スクランブラーカスタム その11 バルブステムシール交換 ...