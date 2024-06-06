キャロライナヘレラ 212 フォーメン EDT 100ml

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商品詳細
キャロライナヘレラ212フォーメンEDT100ml新品未使用箱付き「212」とはニューヨークのエリアコード(市外局番)。そのまんまニューヨーカーをイメージした香水です。知的で、お洒落で、エネルギッシュで、クールで、優しい。限りなく理想化されたイケテる男のイケテる香り。基調は「アクアティック・ウッディ」。トップはグレープフルーツリーフ、マンダリンリーフなどのグリーンリーフ。つけた瞬間、生命力が蘇るような清清しさに包まれます。トップ：グレープフルーツリーフ、マンダリンリーフ、グリーンリーブスミドル：グリーンペッパー、ジンジャー、アクアテックミネラル、ガーデニアラスト：サンダルウッド、トランスペアレントムスク、ウッディコンプレックス購入前に必ずプロフィールの確認お願い致します。
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