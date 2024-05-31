テルミー線約230本

ご覧頂きありがとうございます。大きい箱に約178本小さい箱に約55本合計約230本入ってます。小さい箱はつきますが大きい箱はつきません。平に梱包して発送致します。※製造年月日は写真でご確認下さい。※どちらも箱は開封してあります。※小さな箱には記載した文字があります。ご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。よろしくお願いします。#イトオテルミー線#イトオテルミー



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