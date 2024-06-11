レインドロップテクニック　ヤングリビング

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商品詳細
ヤングリビング社のレインドロップキット（新品未開封）です2023.5購入オイルの使用期限2024.3.24（箱裏に記載）希望小売価格：34,936円シュリンクがかかったままの未開封ですが、自宅での保管のためその点はご了承くださいませ。写真3.4枚目のマニュアルは別に持っているものを撮影したものです。中身を出して宅急便コンパクトで発送させていただければ300円お値引きします。（外箱は同梱しません）内容〜エッセンシャルオイル〜オレガノタイムバジルサイプレスウインターグリーンマジョラムペパーミントヤングヴァラーアロマシーズ以上全て5ml〜キャリアオイル〜V-6オーソイーズ以上236ml〜その他〜マニュアル 1冊レインドロップテクニックは、何世紀にもわたりネイティブアメリカンに伝承されてきたユニークなメソッドに基づき、ヤングリビングの創設者ゲリー・ヤングによって開発されました。大切な人への想いをしずくに込めたアロマ・ヒーリングテクニックは、健康や心の豊かさを求める世界中の会員に愛用されています。付属のガイドの手順に沿ってご家庭でマッサージを楽しめます。セルフマッサージにも最適です。
http://narcologia.ru/goods/freezer979698.html
http://narcologia.ru/goods/smear293204.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful596651.html
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好評正規品 ヤングリヴィング レインドロップ テクニック 新品未使用 ...
未開封】ヤングリビング レインドロップテクニック【箱入り】-
ヤングリヴィング レインドロップテクニック-
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