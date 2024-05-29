【新品】メゾンマルジェラ レプリカ アット ザ バーバー EDT 100ml

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\"メゾンマルジェラレプリカアットザバーバーオードトワレEDT100ml香水です。メゾンマルジェラの中でもダントツの人気香水！お試し用にいかがでしょうか？メゾンマルタンマルジェラ(MAISONMARTINMARGIELA)商品の状態：新品・未使用容量：100ml購入時期：2023年7月種類:オードトワレ洗練された理髪店と革の香り(フゼアアロマティック)。マドリードの古き良き理髪店。ヴィンテージの革の椅子。アロマティックな石鹸の泡。洗練された技術が軽くソフトに肌を滑り、真っ白な暖かいタオルに包まれる。ワンランク上の男性の特別な時間を再現。●並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。即購入OKです☆※お値下げ不可です。※冷暗所で保管していますが、出品物はすべて個人・素人の自宅保管品です。※アトマイザーに擦れ・小傷の有る場合がございます。細部まで気になられる方は購入をお控えください。\"