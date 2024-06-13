ご専用☆青森ひば精油１,０００ml✨100%ナチュラル✨産地直送♪青森 ...

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ご専用のお品物です。ご本人様以外ご購入出来ました。ごめんなさい。(..)リピーター様価格となっております。ひさこ様いつもご購入頂いてありがとうございます。(*^-^)リクエスト頂きました✨天然青森ひば精油【１リットル】✨１００mlあたり１,２９７円です。お手隙の際、ごゆっくりお手続き下さい。(*^o^)／＼(^-^*)リラクゼーションだけでは勿体ないです。(^o^)天然青森ひば精油はワンちゃんや小動物にも優しい１００%ピュアオイルです。アウトドア全般の、虫除けにも重宝します。安価で簡単に虫除けスプレー.除菌スプレー等作れます。＼(^^)／青森県東部(外ヶ浜町)原産産出最高級品質の天然青森ひば精油です。高額な青森ひば精油ですが、少しでも安価に。(*’-^)長くご愛用頂けますように。との思いで出品しております。たっぷりお使い下さいませ。リピーター様.フォロワー様は更に５０円引きです。(*’-^)ノご購入前にコメントお願い致します。青森ひば精油やサシェを他にも色々出品中です。(*μ_μ)♪青い所タッチして覗いて見て下さい。#青森天然ひば精油Byあけけ青森県で産出された《ひば》だけが《青森ひば》です。♪用途で異なりますので、希釈倍率等書かれたコピーをお入れしております。♪容器の形状はお写真でご確認頂けます。青森天然ひばオイルは大変貴重です。ヒノキチオール他１００種類以上の有効成分が含まれています。◆青森天然ひば精油と、ひば水.ミストは全く違います。＊2~3滴で*ひば風呂*に＊枕元に.ひばの香りがストレスを緩和し安眠に＊髪・ボディのリンスがわりに。頭皮・髪の毛のマッサージに＊防カビ・水虫・アウトドアやキャンプの虫よけにも＊お部屋・車・タンス・下駄箱・押入.冷蔵庫#青森ひば#青森ヒバ#青森天然ひば#青森ひば油#青森ひばオイル#ひばチップ#青森ひばチップ#ひば精油#ヒバオイル#ひばオイル#消臭#ひばのサシェ#ハンドメイド#匂い袋#サシェ#抗菌#森林浴#アロマオイル#ピュアオイル#エッセンシャルオイル#アロマ容量...1000ml〜容器...ペットボトル