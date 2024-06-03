新品未開封【ケース販売】エビオス錠 EBIOS 2000錠 12個

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新品未開封送料込みケース販売使用期限2028.3在庫数2※指定医薬部外品効能・効果胃もたれ、消化不良、胃部・腹部膨満感食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、胸つかえ、 はきけ（むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐胃弱、食欲不振（食欲減退）栄養補給、栄養障害妊産婦・授乳婦・虚弱体質者の栄養補給エビオス錠の特長弱った胃腸の働きを活発にエビオス錠は、弱った胃を助け、消化不良・食欲不振など、胃の働きが不十分なために引き起こされる症状に効果があります。エビオス錠に含まれる栄養成分エビオス錠の成分である乾燥酵母には、ビタミンB1・B2・B6、たんぱく質、ミネラルといった栄養成分の他に、グルカン・マンナンなどの食物繊維、さらに核酸などの栄養成分が含まれています。成分（乾燥酵母）主要栄養成分値(15歳以上の1日量30錠当たり)体に欠かせない必須アミノ酸エビオス錠の成分である乾燥酵母には、たんぱく質を構成するアミノ酸のうち、体内ではつくれない必須アミノ酸9種類すべてが含まれています。エビオス錠とは、乾燥酵母（ビール酵母）から生まれた指定医薬部外品です。エビオス錠の成分である乾燥酵母（ビール酵母を精製・乾燥させたもの）に含まれる40種の栄養成分が「胃もたれ・消化不良」などの弱った胃腸をいたわり、元気な状態にしていきます。5歳以上のお子様から、おじいちゃん、おばあちゃんまで、ご利用いただけます。サプリメント種類···食物繊維サプリメント形状···粒種類···サプリメント個数···10個〜サプリメント形状···粒サプリメント形状···粒