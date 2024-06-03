エクエルパウチ 30日分120粒x6袋

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商品詳細
「エクエル」は、40歳を過ぎてから感じる女性の心身の変化“ゆらぎ”。今まで気ならなかった不安や急な体調の変化に戸惑いを感じてしまうことも。そんな女性あ特有の“ゆらぎ”に、大豆由来の成分「エクオール」があ注目されています。大塚製薬の「エクエル」は、この「エクオール」を含有したサプリメントです。肌のシワ予防や更年期症状の軽減、乳がんのリスク低減や脱毛の抑制など、様々な効果が期待される「エクオール」です。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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