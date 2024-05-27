新品 クリスチャン ディオール ソバージュ パルファン 100ml

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商品詳細
\"ご覧いただきありがとうございます購入時期:2023年9月容量:100ml♡商品状態：新品未使用＆未開封♡ソバージュパルファン100mlウッディーな余韻で、いっそう男らしくソヴァージュのフレッシュでスパイシーな爽やかさに、バニラアブソリュートの包み込むようなセンシュアルな魅力が加わります。パワフルに弾けるソヴァージュの爽やかさに漂う、官能的かつ神秘的な香り。研ぎ澄まされたコンポジションが、さらに贅沢に生まれ変わります。みずみずしく、溌剌と香るカラブリアンベルガモットが、まろやで官能的なスパイシーな香りをエスコート。パプアニューギニア産バニラアブソリュートのスモーキーなアクセントに包まれたアンブロクサンのウッディーな余韻が、いっそう男らしく漂い続けます。トップ：ベルガモット、マンダリンミドル：バニラアブソリュート、トンカビーンズラスト：シダーウッド、サンダルウッドエッセンス並行輸入品になりますので、気になる方はご遠慮ください。即購入大歓迎！！♪♪♪どうぞよろしくお願いいたします♡♡\"
http://narcologia.ru/goods/reproduce580655.html
http://narcologia.ru/goods/providence252994.html
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