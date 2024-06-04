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シャーリーテンプル　ぶどうバスケット
商品番号 F12422514416
商品名

シャーリーテンプル　ぶどうバスケット
ブランド名 シャーリーテンプル
特別価格 税込 57,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品です。目立ったキズ汚れはありません。セットでのご購入お願いいたします。ワンピースは替えのボタンがついています。質問などありましたら、お気軽にコメントくださいませ。
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