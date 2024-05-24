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- モンクレール☆ニット\u0026ダウンコンビジャケット・大人もOK！23-24秋冬・新作
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商品詳細
モンクレールジュニアライン2023-24FW新作・新品イタリアで購入しました。14Aは大人のMサイズぐらいになり大きすぎずフィット感がとても綺麗です。素材】表地:ポリアミド100%、バージンウール100%裏地:バージンウール100%、ポリアミド100%、ダウン90%、フェザー10%カラー···ブラック季節感···秋、冬
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