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モンクレール☆ニット\u0026ダウンコンビジャケット・大人もOK！23-24秋冬・新作
商品番号 B90641082882
商品名

モンクレール☆ニット\u0026ダウンコンビジャケット・大人もOK！23-24秋冬・新作
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 36,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンクレールジュニアライン2023-24FW新作・新品イタリアで購入しました。14Aは大人のMサイズぐらいになり大きすぎずフィット感がとても綺麗です。素材】表地:ポリアミド100%、バージンウール100%裏地:バージンウール100%、ポリアミド100%、ダウン90%、フェザー10%カラー···ブラック季節感···秋、冬
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