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【美品】千葉ロッテマリーンズ 岩下大輝 2019 マリンフェスタ ユニフォーム
商品番号 V83735741509
商品名

【美品】千葉ロッテマリーンズ 岩下大輝 2019 マリンフェスタ ユニフォーム
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

千葉ロッテマリーンズ背番号46岩下大輝選手2019マリンフェスタユニフォームニックネームGANCHAN岩ちゃんサイズ表記フリーサイズ着丈75センチ、身幅58センチご覧頂きありがとうございます。他にもアディダス、ナイキ、アスレタ、アンダーアーマー、ルースイソンブラ、マジェスティックなどスポーツブランドを中心にサッカーや野球、NBA、NFLのユニフォームやジャージ、Tシャツ、アヴィレックス、アルファ、アバクロ、コロンビア、ノースフェイスなどのアウトドアブランド、バンドTシャツ　など古着を中心に色々出品していますので、そちらもよろしければご覧ください。こちらの商品は目立った汚れ等はありませんが、古着・中古品ということをご理解の上ご購入下さいますようお願い致します。
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