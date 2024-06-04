2張分　X-ONE BIPHASE 1.30mm エックスワン バイフェイズ

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商品詳細
テクニファイバーX-ONEBIPHASE1.30mmエックスワンバイフェイズノンパッケージ■商品名テクニファイバーX-ONEBIPHASE■太さ1.30mm■長さロールから11ｍにカットしてお届けします。一本張り推奨。100インチ、縦16本×横19であれば足りる長さと考えています。一本張りにするなど、依頼するストリンガーにご確認願います。■カラーナチュラル
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