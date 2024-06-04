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2張分　X-ONE BIPHASE 1.30mm エックスワン バイフェイズ
商品番号 N18129422316
商品名

2張分　X-ONE BIPHASE 1.30mm エックスワン バイフェイズ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,483 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テクニファイバーX-ONEBIPHASE1.30mmエックスワンバイフェイズノンパッケージ■商品名テクニファイバーX-ONEBIPHASE■太さ1.30mm■長さロールから11ｍにカットしてお届けします。一本張り推奨。100インチ、縦16本×横19であれば足りる長さと考えています。一本張りにするなど、依頼するストリンガーにご確認願います。■カラーナチュラル
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