メキシコ代表ユニフォーム

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丈···半袖カラー···グリーンサイズ···M素人実寸着丈70.5肩幅40身幅46.5袖21普段着として複数回着ました。マーク剥がれや毛羽立ちなどが無く状態は良いと思います。普段はユニクロのMサイズのTシャツを着ていますので、同じようなサイズ感かと思います。