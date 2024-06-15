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メキシコ代表ユニフォーム
商品番号 Q32361442910
商品名

メキシコ代表ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖カラー···グリーンサイズ···M素人実寸着丈70.5肩幅40身幅46.5袖21普段着として複数回着ました。マーク剥がれや毛羽立ちなどが無く状態は良いと思います。普段はユニクロのMサイズのTシャツを着ていますので、同じようなサイズ感かと思います。
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