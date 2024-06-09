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商品詳細
テーラーメイドTPコレクションBLACKトラスヒールDELMONTETB134インチ純正グリップヘッドカバー、保証書2023年6月11日に購入して、2ラウンド使用しました。グリップは違う物を使用していたので、純正グリップは差し戻しとなります。状態はキレイな方だと思います。写真でご判断下さい。種類···パター利き手···右
http://narcologia.ru/goods/update32495.html
http://narcologia.ru/goods/Persia3088.html
http://narcologia.ru/goods/mythic446535.html
テーラーメイド TPコレクション ブラック デルモンテ トラスヒールパターTB1
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