阪神タイガース　佐藤輝明　ワッペン セット

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガース⭐️ワッペンのみの販売です。名前、背番号、応援歌、花びらの４点セット家庭用アイロンで接着出来ます。サイズは画像で判断して下さい。値下げはしていませんので値下げのコメントはご遠慮ください。
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