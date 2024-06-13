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阪神タイガース　佐藤輝明　ワッペン セット
商品番号 V69466627594
商品名

阪神タイガース　佐藤輝明　ワッペン セット
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース⭐️ワッペンのみの販売です。名前、背番号、応援歌、花びらの４点セット家庭用アイロンで接着出来ます。サイズは画像で判断して下さい。値下げはしていませんので値下げのコメントはご遠慮ください。
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