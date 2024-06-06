値下げ)ヨネックス テニスシューズ パワークッション フュージョンレブ3メン

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商品詳細
サイズ...23.5cmカラー···ブルー対応コート···オールコート用ヨネックス テニスシューズ パワークッション フュージョンレブ3メンAC店舗で試し履きして購入しましたが、少しキツイので手放すことにしました。外では使用していないので、状態は綺麗です。箱、タグは全て付いています店頭に並べられていたものなので、神経質な方はご遠慮下さい。
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