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値下げ)ヨネックス テニスシューズ パワークッション フュージョンレブ3メン
商品番号 V99177204796
商品名

値下げ)ヨネックス テニスシューズ パワークッション フュージョンレブ3メン
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 4,463 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ...23.5cmカラー···ブルー対応コート···オールコート用ヨネックス　テニスシューズ　パワークッション　フュージョンレブ3メンAC店舗で試し履きして購入しましたが、少しキツイので手放すことにしました。外では使用していないので、状態は綺麗です。箱、タグは全て付いています店頭に並べられていたものなので、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/approximate728520.html
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