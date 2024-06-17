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2014年 横浜Fマリノス 中村俊輔選手ホームユニフォーム 150cm
商品番号 G27542290664
商品名

2014年 横浜Fマリノス 中村俊輔選手ホームユニフォーム 150cm
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2014年横浜Fマリノス10番中村俊輔選手ホームユニフォーム150cmです。12月に中村俊輔選手の引退試合が決まりました。観戦用、ファンの方！お子様と一緒にサッカー観戦する時に！お部屋に飾ったり！一着いかがでしょうか？着用せずに大切に保管していました。その為、未使用に近い状態です。サイズ　150cm
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