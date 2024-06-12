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ユベントス ユニフォーム NIKE ゲームシャツ
商品番号 C86825066218
商品名

ユベントス ユニフォーム NIKE ゲームシャツ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入後2回ほど着用しました。使用感はありません。背番号ないのでスタイリングにハマりやすいと思います。着丈70cm身幅50cm丈···半袖カラー···ブラックチーム名/国外···ユヴェントスFCリーグ···セリエAサイズ···M
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