ユベントス ユニフォーム NIKE ゲームシャツ

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商品詳細
古着屋で購入後2回ほど着用しました。使用感はありません。背番号ないのでスタイリングにハマりやすいと思います。着丈70cm身幅50cm丈···半袖カラー···ブラックチーム名/国外···ユヴェントスFCリーグ···セリエAサイズ···M
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