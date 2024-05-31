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- ビブス10枚セット、2〜11番、収納袋あり
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商品詳細
プーマビブスゼッケン2〜11番10枚セット収納袋あり色:赤写真はオレンジっぽくみえますが赤となります。何度撮影してもうまく撮れませんでした。サイズやメッシュ感は写真をご確認ください。破れなどはありませんが中古品となります。シワあり、柔軟剤の匂いがします。圧縮しての発送となります。中古品の為ご理解いただける方のみよろしくお願いします。サッカーフットサル
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