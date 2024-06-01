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ニューイングランドペイトリオッツゲームシャツ　チャンピオン製　アメリカ製　NFL
商品番号 G55744911114
商品名

ニューイングランドペイトリオッツゲームシャツ　チャンピオン製　アメリカ製　NFL
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少なアメリカ製のチャンピオンゲームシャツです比較的使用感の少ない美品となりますビンテージや古着にご理解ある方にオススメさせて頂きますサイズ着丈　　約79㎝身幅　　約55㎝袖丈　　約25㎝肩幅　　約63㎝素人採寸になりますので多少の誤差が発生致します何卒ご理解頂きます様よろしくお願い致します#ビンテージ　#ヴィンテージ　#ワーク　#ストアブランド　#古着　#30年代#40年代#50年代#60年代#70年代　#猫目ボタン　#マチツキ　#トリプルステッチ　#リーバイス　#リー　#ラングラー　#ペニーズ　#モンゴメリーワード　#シャンブレー　#ベタシャン　#黒シャン　#ユーロワーク　#アメカジ　#ヘリンボーン　#リペア　#ハンティング　#フィッシング　#チャンピオン　#ランタグ　#単タグ　#トリコタグ　#刺繍タグ　#カレッジ　#ビンテージスエット　#前V#両V#セットインスリーブ　#2本針　#4本針　#ラグランスリーブ　#パタゴニア　#ノースフェイス　#アウトドア　#チャンピオン　#リバースウィーブ　#アメリカ製　#MADEINUSA#デザイナーズ　#モード
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