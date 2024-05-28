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スペイン代表2014年W杯　レプリカユニフォーム　フェルナンド・トーレス
商品番号 X39132929374
商品名

スペイン代表2014年W杯　レプリカユニフォーム　フェルナンド・トーレス
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日限定値下げ中です。スペイン代表2014年W杯のNo.9フェルナンド・トーレス選手のレプリカユニフォームです。サッカーSHOPKAMOで購入しました。素人が見る限り写真記載の箇所に少し汚れやほつれがありますので神経質な方はご遠慮ください。破れはありません。洗濯時に取れてしまいましたが、サイズはSとなります。#レプリカユニフォーム#スペイン代表#フェルナンドトーレス#サッカーW杯
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