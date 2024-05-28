スペイン代表2014年W杯　レプリカユニフォーム　フェルナンド・トーレス

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スペインがボリビアに勝利。F・トーレスとイニエスタがゴール | ゲキサカ



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前回王者スペイン代表の背番号決定!トーレスは9番、D・コスタは19番 ...



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本日限定値下げ中です。スペイン代表2014年W杯のNo.9フェルナンド・トーレス選手のレプリカユニフォームです。サッカーSHOPKAMOで購入しました。素人が見る限り写真記載の箇所に少し汚れやほつれがありますので神経質な方はご遠慮ください。破れはありません。洗濯時に取れてしまいましたが、サイズはSとなります。#レプリカユニフォーム#スペイン代表#フェルナンドトーレス#サッカーW杯