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【即購入可】今宮選手 6 ピンクリボンユニフォーム
商品番号 N44476355537
商品名

【即購入可】今宮選手 6 ピンクリボンユニフォーム
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

福岡ソフトバンクホークスの今宮選手のユニフォームになります。ピンクフルデーにて選手が着用するユニフォームで、ホームユニの黄色の所がピンク色になっている、とてもかわいいユニフォームです。サイズ:XL友人の女性が一度試合で着用しました。※折りたたんでの発送になりますので折りじわご了承ください質問等ありましたら、ご気軽にコメントください。よろしくお願いします。
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