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59.6cm NEW ERA マリナーズ イチロー
商品番号 X17820333634
商品名

59.6cm NEW ERA マリナーズ イチロー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

59.6cmNEWERAマリナーズイチローシアトルマリナーズのニューエラのキャップです。新品未使用、イチローモデルでサイン刺繍入りです。コレクション整理のため出品します。飾り棚に入れて保管していました。値下げ不可59FIFTYメジャーリーグMLBマリナーズヤンキースマーリンズNPBブルーウェーブ野球帽子
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