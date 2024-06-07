59.6cm NEW ERA マリナーズ イチロー

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商品詳細
59.6cmNEWERAマリナーズイチローシアトルマリナーズのニューエラのキャップです。新品未使用、イチローモデルでサイン刺繍入りです。コレクション整理のため出品します。飾り棚に入れて保管していました。値下げ不可59FIFTYメジャーリーグMLBマリナーズヤンキースマーリンズNPBブルーウェーブ野球帽子
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NEW ERA ニューエラ キャップ シアトル・マリナーズ ツートーン ミントエディション 日本未発売 イチロー | Relax Sneakers Salon powered by BASE
New Era(ニューエラ) シアトル・マリナーズ イチロー マリナーズ シグネーチャー (ネイビー) - 7.3/4[61.5cm]
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