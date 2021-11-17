テクニファイバー　tecnifiber red code wax 1.25

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商品詳細
テニス、硬式のロールガットです。ポリエステル製となります。残り110m程です。（少なめに見て8-9回程）。サイズが1.25となります。ロールガットケース付属します。自宅保管のため細かいところまで気になる方はご遠慮願います。
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