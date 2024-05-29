B'z Pleasure 2023 STARS 大阪３DAYS　プレート　セット

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商品詳細
B'zPleasure2023STARS大阪 ３DAYS プレートB'zPleasure2023STARS大阪 長居パスタジアム1)9月21日(木)大阪 長居スタジアム プレート2)9月23日(土)大阪 長居スタジアム プレート3)9月24日(日)大阪 長居スタジアム プレート３点です会場特典シールがほしくて毎日並んで2枚買ったので1枚お譲りしますこちらはコメントなしで購入頂いて大丈夫です☆プレート新品未使用、購入後クッション性のあるバッグに入れて持ち帰っています材質上外側のビニールにはスレが多少入ってる気がしますが購入時からです購入してすぐにクッションのあるバッグに入れて持ち帰ってます袋からは取り出していません段ボールとプチプチを使って梱包しますたまに封筒に直に入れて発送してくる非常識な出品者もおられます保管用にされる方は、きちんと梱包する出品者か、評価コメント等から見極めることも大切です#B'z#stars#pleasure2023#BzPleasure2023STARS#Bz35pleasure2023PLEASURE2023STARSstarsガチャガチャガチャコンプリートコンプアクリルスタンドアクスタ
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