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日本代表　アウェイ　ユニホーム
商品番号 T70669720510
商品名

日本代表　アウェイ　ユニホーム
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

2002年日韓ワールドカップ日本代表アウェイユニホーム中にインナーついてます少し毛羽ロゴ落ち等あります。チェスト96〜104身長175〜185丈67cm首15cm肩12cm袖20cm丈···半袖カラー···グレー種類···ジャージパンツ種類···シャツサイズ···L
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