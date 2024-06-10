日本代表　アウェイ　ユニホーム

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商品詳細
2002年日韓ワールドカップ日本代表アウェイユニホーム中にインナーついてます少し毛羽ロゴ落ち等あります。チェスト96〜104身長175〜185丈67cm首15cm肩12cm袖20cm丈···半袖カラー···グレー種類···ジャージパンツ種類···シャツサイズ···L
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