イチロー.ラッセル社製オーセンティック.ホームユニフォーム

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商品詳細
サイズは48です。洗えば簡単に落ちる程度のシミ等があります。画像からの確認がしづらい事を了承願います。 他にも見落としがあるかもしれないですが経年劣化品であります事を了承願います。ラッセル社製オーセンティック.サイズ48は、とても貴重で入手困難だと思います。個人的には状態は良い方だと思いますが神経質な方のご購入はお控え願います。記念に、いかがでしょうか？ よろしくお願い致します。※返却の対応は致しかねます※※運送時のトラブルの対応は致しかねます※野球チーム···大リーグ・MLB
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