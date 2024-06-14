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ジオブレイク70vs
商品番号 I93096601712
商品名

ジオブレイク70vs
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別...レディースメンズ兼用ご覧いただきありがとうございます約1年半前に新品で購入したものになります。グリップサイズ...元グリプラスで2周してます。●付属品ラケット本体、ジオブレイク収納袋●商品状態スレ、キズ、よごれなどがあります。グリップは新しく巻き直しました。※必ず画像をご確認下さい。梱包サイズにより発送方法を変更するときもあります。ご理解お願いします。中古ということをご理解頂ける方は、ご検討よろしくお願いします。最後まで読んでいただいてありがとうございましたm(__)mその他、気になる点やご不明な点がある方は気軽にコメントください！
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