

ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs



ジオブレイク70vs ジオブレイク70vs

性別...レディースメンズ兼用ご覧いただきありがとうございます約1年半前に新品で購入したものになります。グリップサイズ...元グリプラスで2周してます。●付属品ラケット本体、ジオブレイク収納袋●商品状態スレ、キズ、よごれなどがあります。グリップは新しく巻き直しました。※必ず画像をご確認下さい。梱包サイズにより発送方法を変更するときもあります。ご理解お願いします。中古ということをご理解頂ける方は、ご検討よろしくお願いします。最後まで読んでいただいてありがとうございましたm(__)mその他、気になる点やご不明な点がある方は気軽にコメントください！