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商品詳細
エアーキャップ、ダンボール等で梱包します。●品番：NX80S●生産国：日本製●素材：高強度カーボン＋タフレックス＋CSカーボンナノチューブ＋ゴムメタル●フレーム長さ：690mm●フェイス面積：85●適正テンション：25～35ポンド
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