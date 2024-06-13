横浜DeNAベイスターズ 三浦大輔 ユニフォーム 130 キッズ

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※値引き交渉ご遠慮願います。横浜DeNAベイスターズ現監督、三浦大輔選手の現役の頃に購入したユニフォームです。購入時に一度だけ着用しました。折り畳んで発送致します。野球チーム···横浜DeNAベイスターズ種類···ユニフォーム