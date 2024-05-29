【未使用・非売品】エンジェルス ウエストポーチ・ブランケット セット

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【エンゼルスウエストポーチ】2023年7月21日エンゼルス対パイレーツ戦観戦時に配布された非売品ですエンゼルススタジアムでの観戦時に持ち込み可能なサイズです。【ショルダーバッグウエストポーチ】2023年4月25日エンゼルスタジアム、エンゼルスVSアスレチックス戦にて入場者先着限定で配布された、大谷翔平\u0026マイクトラウトWネームのブランケットです。お届けするものはどちらも未使用、未開封品になります。バラ売りも対応致しますので、気になる方はお気軽にコメントくださいませ。どうぞ宜しくお願い致します。状態：新品未開封品野球チーム···その他野球チーム···大リーグ・MLB